"Наполи" готов заплатить за трансфер Икарди 70 миллионов евро

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"Наполи" готов заплатить за трансфер Икарди 70 миллионов евро

"Наполи" ведет переговоры с "Интером" по трансферу 26-летнего Мауро Икарди. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланский клуб попросил неаполитанцев включить в сделку по переходу аргентинца либо полузащитника Петра Зелиньского, либо хавбека Фабиана Руиса. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказал им в этом, заявив, что готов заплатить за Икарди 70 миллионов евро.

Кроме того, самому игроку клуб обещает оклад в размере 7 миллионов в год с последующим увеличением до 9 миллионов.

В минувшем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 37 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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