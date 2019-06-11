"Наполи" готов заплатить за трансфер Икарди 70 миллионов евро
"Наполи" ведет переговоры с "Интером" по трансферу 26-летнего Мауро Икарди. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, миланский клуб попросил неаполитанцев включить в сделку по переходу аргентинца либо полузащитника Петра Зелиньского, либо хавбека Фабиана Руиса. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказал им в этом, заявив, что готов заплатить за Икарди 70 миллионов евро.
Кроме того, самому игроку клуб обещает оклад в размере 7 миллионов в год с последующим увеличением до 9 миллионов.
В минувшем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 37 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17