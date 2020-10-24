"Наполи" готовит новый контракт для Гаттузо

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"Наполи" готовит новый контракт для Гаттузо

Руководство "Наполи" хочет продлить контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

"Мы очень довольны проделанной им работой как на поле, так и за его пределами. Гаттузо полностью поддержал наше дело. Он прибыл в сложный момент, когда дела шли не очень хорошо. Но ему удалось помочь нам найти правильный путь и начать заново на отличном уровне. Гаттузо счастлив здесь, поэтому, думаю, договориться о продлении контракта возможно", - сказал спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли.

42-летний Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

"Партенопейцы" успешно стартовали в сезоне Серии А и занимают третье место в таблице по итогам четырёх туров.

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