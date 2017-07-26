"Наполи" готовит новый контракт для Гулама

"Наполи" предлагает новый контракт алжирскому защитнику Фаузи Гуламу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболист новое пятилетнее соглашение с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год. Нынешний контракт игрока истекает через год.

26-летний Гулам выступает за "Наполи" с 2013 года и провел за клуб 135 матчей.

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