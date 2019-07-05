"Наполи" готовит предложение по Икарди

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"Наполи" готовит предложение по Икарди

"Наполи" хочет купить нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, за 26-летнего аргентинца неаполитанцы готовы заплатить 60 миллионов евро.

Конкуренцию "Наполи" может составить "Ювентус", однако туринцам сначала необходимо избавиться от Гонсало Игуаина или Марио Манджукича.

Напомним, что новый наставник "Интера" Антонио Конте настаивает на продаже Икарди в виду его скандальности.

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