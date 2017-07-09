"Наполи" готовит предложение по Лено

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"Наполи" готовит предложение по Лено

Вратарь "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает StN.

По информации ресурса, неаполитанцы собираются предложить за немецкого голкипера 23 миллиона евро. Контракт Лено с "фармацевтами" рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем сезоне Лено сыграл 42 поединка и пропустил 64 гола.

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