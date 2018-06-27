"Наполи" готовит предложение по защитнику "Челси"

"Наполи" готовит предложение по защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, информирует Il Mattino.

Так, по сведениям источника, за 31-летнего бека "аристократов" неаполитанцы будут готовы выложить 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Давид Луиз забил 2 мяча в 17 матчах за "Челси".