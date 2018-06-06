"Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану, информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, неаполитанцы готовы будут выложить за 28-летнего бека "красных дьяволов" 18 миллионов евро, что всего на 2 миллиона евро меньше. нежели желают получить за него манкунианцы.

В завершившемся сезоне Дармиан сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Наполи" хочет приобрести хавбека "Баварии". | soccernews.ru