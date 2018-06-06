"Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед"

Теги маттео дармианнаполиманчестер юнайтед

"Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед""Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану, информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, неаполитанцы готовы будут выложить за 28-летнего бека "красных дьяволов" 18 миллионов евро, что всего на 2 миллиона евро меньше. нежели желают получить за него манкунианцы.

В завершившемся сезоне Дармиан сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Наполи" хочет приобрести хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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