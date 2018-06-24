"Наполи" готовит предложение по защитнику сборной Бельгии

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"Наполи" готовит предложение по защитнику сборной Бельгии

"Наполи" готовит предложение по защитнику ПСЖ Томасу Менье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "партенопейцы" хотят воспользоваться тем, что бельгийский фулбек недоволен количеством игровой практики в парижской команде и убедить его перебраться в Неаполь.

Также на Менье претендуют "Валенсия" и "Севилья".

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