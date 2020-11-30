"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии

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"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии

"Наполи" уверенно обыграл "Рому" в матче 9-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс, Маттео Политано.

"Наполи" - "Рома" - 4:0

Голы: Инсинье, 30 - 1:0, Руис, 64 - 2:0, Руис, 81 - 3:0, Политано, 86 - 4:0

"Наполи" Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 83), Зелиньски (Элмаз, 78), Инсинье, Фабиан Руис, Лосано (Политано, 67), Мертенс (Петанья, 83).

"Рома": Миранте, Карсдорп, Манчини (Жезус, 38), Рожер, Спинаццола, Пеллегрини (Майораль, 79), Кристанте, Мхитарян, Верету (Вильяр, 46), Педро, Джеко (Карлес Перес, 71).

У "Наполи" и "Ромы" по 17 баллов после 9 туров Серии А.

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