"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии
"Наполи" уверенно обыграл "Рому" в матче 9-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голами отметились Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс, Маттео Политано.
"Наполи" - "Рома" - 4:0
Голы: Инсинье, 30 - 1:0, Руис, 64 - 2:0, Руис, 81 - 3:0, Политано, 86 - 4:0
"Наполи" Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 83), Зелиньски (Элмаз, 78), Инсинье, Фабиан Руис, Лосано (Политано, 67), Мертенс (Петанья, 83).
"Рома": Миранте, Карсдорп, Манчини (Жезус, 38), Рожер, Спинаццола, Пеллегрини (Майораль, 79), Кристанте, Мхитарян, Верету (Вильяр, 46), Педро, Джеко (Карлес Перес, 71).
У "Наполи" и "Ромы" по 17 баллов после 9 туров Серии А.
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|62
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|Удинезе
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|26
|28
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|Лечче
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