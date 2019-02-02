"Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

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"Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Наполи" уверенно разобрался с "Сампдорией". Неаполитанцы продолжают гонку за "Ювентусом". Между клубами 8 очков разницы, но "старая синьора" сегодня еще сыграет против "Пармы".

"Наполи" - "Сампдория" 3:0

Голы: Милик, 25 - 1:0, Инсинье, 26 - 2:0, Верди (пен), 89 - 3:0

"Наполи": Мерет, Кулибали, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Гамшик (Диавара, 74), Зелиньски, Кальехон, Аллан, Инсинье (Верди, 83), Милик (Уна, 90).

"Сампдория": Аудеро, Колли, Андерсен, Берешиньски, Мурру, Линетти, Рамирес (Сапонара, 54), Экдаль (Роналду Виейра, 73), Янкто, Куальярелла, Дефрель (Габбьядини, 59).

Предупреждения: Янкто (73), Мурру (76), Андерсен (87).      

Смотрите также: "Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А. | http://soccernews.ru

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