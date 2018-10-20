"Наполи" громит "Удинезе" и продолжает погоню за "Ювентусом"

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"Наполи" громит "Удинезе" и продолжает погоню за "Ювентусом"

В рамках девятого тура итальянской Серии А "Наполи" в гостях разгромил "Удинезе" со счётом 3:0. В составе неаполитанцев отличились Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Марко Рог. Благодаря этой победе подопечные Карло Анчелотти приблизились в турнирной таблице к "Ювентусу" - теперь отставание от лидера составляет всего 4 очка.

"Удинезе" – "Наполи" - 0:3

Голы: Фабиан Руис, 14 - 0:1, Мертенс, 82 (пенальти) - 0:2, Рог, 85 - 0:3.

"Удинезе": Скуффет, Трост-Эконг (Опоку, 35), Самир, Ларсен, Нюйтинк (Ваге, 86), Фофана, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Пуссетто, де Пауль, Лазанья.

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Хюсай, Малькюи, Кулибали, Зелиньски (Рог, 85), Аллан, Кальехон, Верди (Фабиан Руис, 4), Милик (Гамшик, 74), Мертенс.

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