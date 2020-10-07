"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом"

Несостоявшийся матч 3-го тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и неаполитанским "Наполи" может быть перенесен на более поздний срок, но при этом гостям грозит наказание, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Наполи", скорее всего, будет лишен одного очка за неявку на матч в Турин.

Напомним, что матч не состоялся, так как министерство здравоохранения запретило неаполитанцам покидать регион из-за двух случаев заражения коронавирусом в команде.

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