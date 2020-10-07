"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом"
Несостоявшийся матч 3-го тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и неаполитанским "Наполи" может быть перенесен на более поздний срок, но при этом гостям грозит наказание, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "Наполи", скорее всего, будет лишен одного очка за неявку на матч в Турин.
Напомним, что матч не состоялся, так как министерство здравоохранения запретило неаполитанцам покидать регион из-за двух случаев заражения коронавирусом в команде.
Не пропустите: Фанаты "Наполи" оскорбили "Ювентус" после сорванного очного матча. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" нацелился на португальского полузащитника
-
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
Товарищеские матчи: Дания разгромила Фареры, Черногория сыграла вничью с Латвией
-
"Манчестер Юнайтед" пытался перехватить Кьезу у "Ювентуса"
-
"Златан сказал, что если я еще раз такое сделаю, то он мне голову оторвет": Макси Лопес рассказал историю про Ибрагимовича
-
Винисиус назвал Бензема своим кумиром
-
Кавани рассказал, почему у него произошел конфликт с Месси
-
Шомуродов выбрал в "Дженоа" игровой номер, который связан с "Ростовом"
-
Мемфис Депай разочарован действиями "Барселоны"
-
Эдинсон Кавани не сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ньюкаслом"
-
"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом"
-
Футболисты "Реала" прошли тестирование из-за коронавируса у Лунина
-
"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков
-
Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в Серию А
-
1
"Челси" огласил заявку на Лигу Чемпионов
-
"Милан" продлит контракты с Доннаруммой и Чалханоглу
-
Болельщики "Зенита" назвали лучшего игрока в сентябре
-
Олег Кононов может возглавить "Уфу"
-
1
"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша
-
Карпин прокомментировал угрозу Федуна снять "Спартак" с чемпионата России
-
"Спартак" наказан за использование болельщиками нацистской символики
-
Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17