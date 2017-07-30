"Наполи" хочет арендовать Зинченко с правом выкупа

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"Наполи" хочет арендовать Зинченко с правом выкупа

"Наполи" интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы намерены арендовать 20-летнего украинца с правом последующего выкупа за десять миллионов евро.

В стане "Наполи" считают Зинченко идеальной заменой для Эммануэле Джаккерини, игра которого не устраивает тренерский штаб команды.

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