"Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе"
Завтра, 20 июня, "Наполи" намерен объявить о переходе хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. По данным La Repubblica, эта дата выбрана неслучайно.
Напомним, что завтра "Ювентус" намерен на на своем стадионе устроить презентацию нового тренера Маурицио Сарри, который на протяжении трех лет работал в "Наполи".
По данным источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет испортить презентацию итальянца. Он считает, что трансфер Хамеса затмит Сарри.
27-летний Хамес два последних сезона провел в "Баварии", немецкий клуб не стал выкупать права на игрока. и он вернулся в "Реал". Мадридский клуб в свою снова отдал в аренду полузащитника в "Наполи".
Читайте также: Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым
-
"Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе"
-
Тренер сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал трансфер Влашича в ЦСКА
-
СМИ: Комбаров покинул "Спартак"
-
СМИ: Неймар подыскивает дом в Каталонии
-
Глушаков попрощался с болельщиками "Спартака"
-
ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер Влашича
-
"Динамо" включилось в борьбу за Комличенко
-
СМИ: Понсе перешёл в "Спартак"
-
"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали
-
ЦСКА согласовал трансфер Влашича
-
"Барселона" может включить Гризманна в сделку по Неймару
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Глушакова
-
Роббен задумался о завершении карьеры
-
Официально: Глушаков покинул "Спартак"
-
"Ростов" представил форму на следующий сезон
-
Официально: Ордец стал игроком "Динамо"
-
"Реал Сосьедад" объявил о покупке лидера "Жироны"
-
4
Неймар: "Я больше не хочу играть в ПСЖ"
-
"Динамо" в шаге от подписания защитника "Шахтёра"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17