"Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе"

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"Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе"

Завтра, 20 июня, "Наполи" намерен объявить о переходе хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. По данным La Repubblica, эта дата выбрана неслучайно.

Напомним, что завтра "Ювентус" намерен на на своем стадионе устроить презентацию нового тренера Маурицио Сарри, который на протяжении трех лет работал в "Наполи". 

По данным источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет испортить презентацию итальянца. Он считает, что трансфер Хамеса затмит Сарри.

27-летний Хамес два последних сезона провел в "Баварии", немецкий клуб не стал выкупать права на игрока. и он вернулся в "Реал". Мадридский клуб в свою снова отдал в аренду полузащитника в "Наполи".

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