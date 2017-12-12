"Наполи" хочет купить Берарди

Теги наполисассуолодоменико берарди

"Наполи" хочет купить Берарди

"Наполи" проявляет интерес к вингеру "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Сассуоло" оценивает хавбека в 40 миллионов евро, но "партопейцы" предлагают за него защитников Лоренцо Тонелли и Николу Максимовича с доплатой.

Ранее сообщалось, что 23-летним Берарди также интересуется "Рома".

Не пропустите: "Ювентус" летом мог купить Аррисабалагу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Аталанта 16 23
9 Торино 16 23
10 Фиорентина 16 22
11 Болонья 16 21
12 Кьево 16 21
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 16 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов