"Наполи" хочет купить Берарди

"Наполи" проявляет интерес к вингеру "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Сассуоло" оценивает хавбека в 40 миллионов евро, но "партопейцы" предлагают за него защитников Лоренцо Тонелли и Николу Максимовича с доплатой.

Ранее сообщалось, что 23-летним Берарди также интересуется "Рома".

Не пропустите: "Ювентус" летом мог купить Аррисабалагу. | http://soccernews.ru