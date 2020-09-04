"Наполи" хочет купить четырёх игроков в случае продажи Кулибали

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"Наполи" хочет купить четырёх игроков в случае продажи Кулибали

"Наполи" рассчитывает серьёзно усилить состав за счёт денег, вырученных от продажи центрального защитника Калиду Кулибали.

Напомним, что сенегальца собирается приобрести "Манчестер Сити". Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро.

По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанцы планируют заполучить четырёх игроков.

В список трансферных целей "Наполи" входят Жереми Бога ("Сассуоло"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал"), Жордан Верету и Дженгиз Ундер (оба - "Рома").

Не пропустите: Президент "Наполи" заявил о готовности продать Кулибали и Милика. | http://soccernews.ru
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