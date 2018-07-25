"Наполи" хочет купить голкипера сборной Мексики

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"Наполи" хочет купить голкипера сборной Мексики

"Наполи" проявляют интерес к мексиканскому вратарю "Стандарда" Гильермо Очоа, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что этим летом "Наполи" уже купил двух вратарей Орестиса Карнезиса и Алекса Мерета, но последний выбыл из строя из-за перелома пальца.

При этом, "Наполи" потерял трех голкиперов - Пепе Рейну (перешел в "Милан"), Рафаэля ("Сампдория") и Луиджи Сепе ("Парма").

В прошлом сезоне 33-летний Очоа провел за "Стандард" 38 матчей и пропустил 48 голов. Его контракт с бельгийским клубом истекает через год.

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