"Наполи" хочет купить игрока ЦСКА

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"Наполи" хочет купить игрока ЦСКА

"Наполи" проявляет интерес к исландскому полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону, сообщает Fotbolti.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

19-летний Сигурдссон перешел в ЦСКА прошлым летом из шведского "Норрчеппинга" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года. 

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