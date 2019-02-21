"Наполи" хочет купить игрока ЦСКА
"Наполи" проявляет интерес к исландскому полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону, сообщает Fotbolti.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
19-летний Сигурдссон перешел в ЦСКА прошлым летом из шведского "Норрчеппинга" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
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