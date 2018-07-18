"Наполи" хочет купить игрока ПСЖ

"Наполи" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Анхелю Ди Марии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает главный тренер команды Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Реале". Анчелотти уже звонил хавбеку и обсудил вероятность трансфера.

Впрочем, ради перехода в "Наполи" Ди Марии придется пойти на значительное сокращение своей нынешней 10-миллионной зарплаты.

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