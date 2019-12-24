"Наполи" хочет купить полузащитника "Сельты" Лоботку

"Наполи" хочет купить полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб хочет купить испанского игрока в зимнее трансферное окно за 25 миллионов евро.

Контракт футболиста с "Сельтой" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 25-летний хавбек участвовал в 17 матчах Примеры.

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