"Наполи" хочет купить Рульи

"Наполи" проявляет интерес к чилийскому вратарю "Реала Сосьедад" Херонимо Рульи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает кандидатуру чилийца в качестве замены ветерану команды Пепе Рейне, чей контракт истекает через полгода.

Стоит отметить, что приоритетным правом на покупку Рульи владеет "Манчестер Сити".

В этом сезоне 25-летний Рульи провел за "Реал Сосьедад" 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.

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