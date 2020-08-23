"Наполи" хочет купить защитника "Шахтера" Матвиенко

"Наполи" интересуется защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, стороны готовы провести переговоры по трансферу 25-летнего игрока, трансферная стоимость которого - 4 миллиона евро.

"Шахтер" готов отпустить Матвиенко в другой клуб не меньше чем за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне УПЛ Матвиенко провел 26 матчей, в которых отличился голом и результативной передачей.

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