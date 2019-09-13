"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны

"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с аргентинским клубом "Химнасия", который недавно возглавил легендарный игрок неаполитанцев Диего Марадона. Об этом сообщил президент клуба из Ла-Платы Габриэль Пеллегрино.

"Когда мы узнали о назначении Марадоны официально, "Наполи" связался с нами и предложил организовать товарищеский матч", - сказал президент.

Напомним, 58-летний Марадона играл в "Наполи" с 1984 по 1991 год.Вместе с ним команда дважды стала чемпионом Италии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

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