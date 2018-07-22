"Наполи" хочет перехватить трансферную цель "Реала"
"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Наполи" надеется, что "Валенсия" согласится продать игрока за 60 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 27-летним Родриго также интересуется "Реал". На покупке игрока настаивает лично главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.
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|Валенсия
|38
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|5
|Вильярреал
|38
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|Бетис
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|Севилья
|38
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|Хетафе
|38
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|9
|Эйбар
|38
|51
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|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
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|Эспаньол
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|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|43
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|Леганес
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|38
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|20