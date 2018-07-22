"Наполи" хочет перехватить трансферную цель "Реала"

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Наполи" надеется, что "Валенсия" согласится продать игрока за 60 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 27-летним Родриго также интересуется "Реал". На покупке игрока настаивает лично главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

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