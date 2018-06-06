"Наполи" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы пытаются увести игрока из-под носа у "Ювентуса".

Отмечается, что "Ювентус" не может согласовать с "МЮ" трансферную стоимость Дармиана.

Читайте также: "Наполи" близок к покупке немецкого вратаря. | http://soccernews.ru