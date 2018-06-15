"Наполи" хочет переманить вратаря "Реала"

"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Реала" Кейлору Навасу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе "партопейцев" он может заменить Пепе Рейну, который ушел в "Милан".

На покупке 31-летнего Наваса настаивает новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Реале".

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