"Наполи" хочет подписать Квальяреллу

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Football Italia, в трансфере заинтересован наставник "Наполи" Маурицио Сарри. Напомним, что Квальярелла играл за неаполитанцев с 2009 по 2010 год.

В текущем сезоне Квальярелла провел 10 матчей, отметился 6 голами и 3 ассистами.

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