"Наполи" хочет подписать Юнеса в январе

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"Наполи" хочет подписать Юнеса в январе

"Наполи" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Аякса" Амину Юнесу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Амстердамцы оценивают игрока в 5 миллионов евро, но такая цена не устраивает неаполитанцев.

Если клубы не договорятся, то 24-летний Юнес перейдет в "Наполи" летом бесплатно, так как его контракт с "Аяксом" завершится.

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