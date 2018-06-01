"Наполи" хочет подписать защитника "Атлетико"

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"Наполи" хочет подписать защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Calcionews24, неаполитанцы рассматривают игрока, как возможную замену Эльсеиду Хюсаю, который летом может уйти из клуба. Ориентировочная стоимость Врсалько составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Врсалько также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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