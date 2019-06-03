"Наполи" хочет приобрести Диего Косту

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом пишет CalcioNapoli24.

По данным источника, "Наполи" готов предложить "матрасникам" обмен Аманду Дивары на Косту. 21-летний гвинеец стоит, примерно, 25 миллионов евро. Таким образом неаполитанцы намерены сбить цену на 30-летнего испанца, трансферная стоимость которого - 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично заинтересован в приобретении Дивары.

В нынешнем сезоне испанец участвовал в 17 матчах в Ла лиге, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

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