"Наполи" хочет приобрести Диего Косту
Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом пишет CalcioNapoli24.
По данным источника, "Наполи" готов предложить "матрасникам" обмен Аманду Дивары на Косту. 21-летний гвинеец стоит, примерно, 25 миллионов евро. Таким образом неаполитанцы намерены сбить цену на 30-летнего испанца, трансферная стоимость которого - 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично заинтересован в приобретении Дивары.
В нынешнем сезоне испанец участвовал в 17 матчах в Ла лиге, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.
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"Наполи" хочет приобрести Диего Косту
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|Валенсия
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|38
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
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|50
|10
|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
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|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
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|Райо Вальекано
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|32