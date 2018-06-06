"Наполи" хочет приобрести хавбека "Баварии"
Хавбек "Баварии" Себастиан Руди может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, игрок попал в сферу интересов "Наполи". Отмечается, что неаполитанцы собираются оформить сделку после ЧМ-2018.
Действующее соглашение Руди с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2020 года.
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|Аталанта
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|9
|Торино
|38
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|Сампдория
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|Дженоа
|38
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|38
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|38
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|38
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