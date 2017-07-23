"Наполи" хочет приобрести Рульи

Теги наполиреал сосьедадхеронимо рульи

"Наполи" хочет приобрести Рульи

Вратарь "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, итальянский клуб видит в игроке подменщика Хосе Рейны. Сообщается, что "Наполи" готов предложить за голкипера 20 миллионов евро.

Отметим, что до лета 2018 года "Манчестер Сити" имеет право первоочередного выкупа аргентинца.

Читайте также: "Наполи" отказал "Торино" в трансфере Сапаты. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов