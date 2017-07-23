"Наполи" хочет приобрести Рульи

Вратарь "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, итальянский клуб видит в игроке подменщика Хосе Рейны. Сообщается, что "Наполи" готов предложить за голкипера 20 миллионов евро.

Отметим, что до лета 2018 года "Манчестер Сити" имеет право первоочередного выкупа аргентинца.

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