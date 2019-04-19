"Наполи" хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Триппьера

"Наполи" заинтересован в приобретении защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, итальянский клуб намерен купить 28-летнего англичанина, чтобы усилить линию защиты. "Наполи" уже общался с агентами футболиста, однако с клубом еще не связывался.

Трансферная стоимость футболиста - 35 миллионов евро. Соглашение англичанина с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 33 матча, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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