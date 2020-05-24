"Наполи" хочет продать игроков на 200 миллионов евро

Теги наполиаркадиуш миликкалиду кулибалиаллан

"Наполи" хочет продать игроков на 200 миллионов евро

"Наполи" намерен продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, клуб готов расстаться с Калиду Кулибали, Фаузи Гулямом, Алланом и Аркадушем Миликом.

Отмечается, что на трансферах руководство неаполитанцев рассчитывает заработать 200 миллионов евро.

После 25 туров "Наполи" занимает в Серии А шестое место.

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