"Наполи" хочет продлить контракт Мертенса, но со значительным понижением зарплаты
Фото: твиттер Мертенса\Автор неизвестен
"Наполи" все еще не достиг договоренности с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом о новом контракте, сообщает Николо Скира.
Напомним, что нынешний контракт игрока истекает в конце сезона.
По информации источника, клуб не хочет автоматически продлевать соглашение с сохранением нынешней зарплаты, которая равняется 4.5+1 миллионам евро.
Отмечается, что переговоры могут вновь начаться в начале мая и на них "Наполи" попробует уговорить игрока снизить зарплату в три раза.
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