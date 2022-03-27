"Наполи" хочет продлить контракт Мертенса, но со значительным понижением зарплаты

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"Наполи" хочет продлить контракт Мертенса, но со значительным понижением зарплаты

Фото: твиттер Мертенса\Автор неизвестен

"Наполи" все еще не достиг договоренности с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом о новом контракте, сообщает Николо Скира.

Напомним, что нынешний контракт игрока истекает в конце сезона.

По информации источника, клуб не хочет автоматически продлевать соглашение с сохранением нынешней зарплаты, которая равняется 4.5+1 миллионам евро.

Отмечается, что переговоры могут вновь начаться в начале мая и на них "Наполи" попробует уговорить игрока снизить зарплату в три раза.

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