"Наполи" хочет продлить контракт с Алланом

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"Наполи" хочет продлить контракт с Алланом

"Наполи" хочет продлить контракт с бразильским полузащитником Алланом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предлагает 26-летнему футболисту соглашение до 2021 года с зарплатой 2,1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Аллан в этом сезоне сыграл за "Наполи" 24 матча и забил 2 гола. 

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