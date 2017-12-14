"Наполи" хочет продлить контракт с Алланом

"Наполи" хочет продлить контракт с бразильским полузащитником Алланом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предлагает 26-летнему футболисту соглашение до 2021 года с зарплатой 2,1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Аллан в этом сезоне сыграл за "Наполи" 24 матча и забил 2 гола.

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