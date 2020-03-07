"Наполи" хочет продлить контракт с Гаттузо

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис доволен работой главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, 70-летний функционер в ходе личной встречи с наставником выразил готовность продлить с ним контракт.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании этого сезона.

42-летний Гаттузо возглавил "Наполи" 11 декабря 2019 года. В последних 9 матчах команда проиграла всего раз, параллельно победив "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

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