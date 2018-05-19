"Наполи" хочет продлить контракт с Зелински

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"Наполи" хочет продлить контракт с Зелински

"Наполи" хочет продлить контракт с полузащитником Петром Зелински, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов увеличить зарплату 23-летнего поляка, которым интересуется "Ливерпуль", до 2,2 миллионов евро в год плюс бонусы.

В этом сезоне Зелински сыграл за "Наполи" 46 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи.

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