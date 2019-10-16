"Наполи" хочет продлить контракты с двумя основными игроками

Руководство "Наполи" сделало предложение двум футболистам о продлении действующих контрактов.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры ведутся с вингером Хосе Кальехоном и нападающим Дрисом Мертенсом.

Напомним, что соглашения обоих игроков с неаполитанцами истекают по окончании нынешнего сезона.

Если Кальехон согласится остаться в "Наполи", то получит трёхлетний контракт с сохранением зарплаты на уровне 3,5 миллиона евро. Мертенсу также предлагают трёхлетний договор, но с окладом 4 миллиона в год.

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