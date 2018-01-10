"Наполи" хочет продлить Мертенса

Теги наполидрис мертенс

"Наполи" хочет продлить Мертенса

"Наполи" хочет продлить контракт с ведущим полузащитником Дрисом Мертенсом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы планируют в новом соглашении увеличить сумму отступных за 30-летнего бальгийца, которая сейчас составляет 28 миллионов евро, или же убрать её вообще.

Мертенс также заинтересован в переподписании контракта, рассчитывая на повышение зарплаты до шести миллионов евро в год.

Не пропустите: Машаш пройдет медицинское обследование в "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов