"Наполи" хочет продлить Мертенса

"Наполи" хочет продлить контракт с ведущим полузащитником Дрисом Мертенсом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы планируют в новом соглашении увеличить сумму отступных за 30-летнего бальгийца, которая сейчас составляет 28 миллионов евро, или же убрать её вообще.

Мертенс также заинтересован в переподписании контракта, рассчитывая на повышение зарплаты до шести миллионов евро в год.

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