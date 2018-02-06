"Наполи" хочет продлить Сарри с увеличением зарплаты

"Наполи" готовит новый контракт для главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб собирается увеличить зарплату тренера, который сейчас получает 1,4 миллиона евро в год. При этом у него в контракте есть сумма отступных, которая составляет 8 миллионов евро. "Партопейцы" хотят убрать опцию выкупа в новом соглашении.

Стоит отметить, что зарплата наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри составляет 7 миллионов в год, а его коллега из "Интера" Лучано Спаллетти - 4 миллиона в год.

Ранее сообщалось, что интерес к Сарри проявляют "Челси" и "Реал".

Не пропустите: "Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану. | http://soccernews.ru