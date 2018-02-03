"Наполи" хочет сохранить Сарри

Руководство "Наполи" хочет сохранить главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, боссы неаполитанцев намерены продлить контракт с 59-летним специалистом и убрать из соглашения пункт о сумме отступных в размере 8 миллионов евро.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис планирует 9 февраля провести встречу с Сарри и обсудить с ним будущее.

Напомним, что наставника "партенопейцев" хочет переманить "Челси", владелец которого Роман Абрамович готов выплатить клаусулу за него. | http://soccernews.ru