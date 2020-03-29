"Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"

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"Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"

Неаполитанский "Наполи" надеется сохранить в составе испанского полузащитника Фабиана Руиса, которым интересуются топ-клубы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен провести с футболистом о продлении контракта с увеличением суммы отступных. Сейчас "клаусула" в соглашении игрока составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Руис входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 23-летний Руис провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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