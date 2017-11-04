"Наполи" хочет заполучить воспитанника "Барселоны"

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"Наполи" хочет заполучить воспитанника "Барселоны"

"Наполи", на долгий срок потерявший своего основного левого защитника Фаузи Гулама, рассматривает возможность приобретения защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо.

22-летний воспитанник "Барселоны" выступает за лиссабонский клуб с января 2016 года. "Орлы" выкупили футболиста у каталонцев за 2 миллионов евро. 

За "Бенфику" Гримальдо провёл 37 игр, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года, а клаусула составляет 60 миллионов евро. 

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