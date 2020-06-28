"Наполи" и "Аталанта" одержали победы в Серии А
Завершились несколько матчей 28-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи" и "Аталанты". "Наполи" выиграл пятый матч подряд, "Аталанта" одержала восьмую победу подряд.
"Наполи" – СПАЛ - 3:1 (2:1)
Голы: Мертенс, 4 - 1:0, Петанья, 29 - 1:1, Кальехон, 36 - 2:1, Юнес, 78 - 3:1
"Наполи": Мерет, Кулибали (Манолас, 80), Хюсай, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 80), Лоботка, Фабиан Руис, Инсинье (Лосано, 65), Элмаз, Кальехон (Юнес, 77), Мертенс (Милик, 64).
"Сассуоло" – "Верона" - 2:3 (0:0)
Голы: Лазович, 51 - 0:1, Бога, 53 - 1:1, Стемпиньски, 57 - 1:2, Пессина, 68 - 1:3, Бога, 77 - 2:3
"Сампдория" – "Болонья" - 1:2 (0:0)
Голы: Барроу, 72 (с пенальти) - 0:1, Орсолини, 74 - 0:2, Бонаццоли, 88 - 1:2
"Удинезе" – "Аталанта" - 2:3 (1:1)
Голы: Сапата, 8 - 0:1, Лазанья, 31 - 1:1, Муриэль, 71 - 1:2, Муриэль, 79 - 1:3, Лазанья, 87 - 2:3
"Аталанта": Голлини, Кастань, Гимшити (Паломино, 46), Толои, Хатебур (Госенс, 59), Малиновский (Муриэль, 52), Пашалич (де Рон, 59), Гомес (Иличич, 80), Фройлер, Кальдара,
Сапата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17