"Наполи" и "Атлетико" поспорят за Льоренте
"Интер" и "Атлетико" интересуются форвардом "Наполи" Фернандо Льоренте. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, помимо этих клубов, в игроке также заинтересованы "Дженоа" и "Беневенто".
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Серии А 35-летний футболист еще не выходил на поле.
В "Наполи" Льоренте перешел из "Тоттенхэма" в 2019 году на правах свободного агента.
Не пропустите: "Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча ЛЧ "Локомотив" - "Атлетико"
-
"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана
-
Дзагоев рассказал о своей позиции в составе ЦСКА
-
"Наполи" и "Атлетико" поспорят за Льоренте
-
Гиггз опроверг нападение на свою девушку
-
Бернардески в скором времени покинет "Ювентус"
-
Широков высказался о тренерской работе Семака
-
Дзюба отказался комментировать свою замену в перерыве матча с "Боруссией"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Фейеноорд" - ЦСКА
-
Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
-
Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения арбитра
-
Семак перечислил травмированных игроков "Зенита" перед матчем с "Лацио"
-
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока октября
-
"Манчестер Сити" в январе сделает предложение Месси
-
Широков оценил деятельность Путина на посту президента России
-
Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "РБ Лейпциг"
-
Клопп похвалил Диогу Жоту
-
Ролан Гусев - новый тренер юношеской сборной России U14
-
Экс-защитник ПСЖ страдает от панических атак
-
"Барселона" определилась с размером предложения по Эрику Гарсии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18