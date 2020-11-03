"Наполи" и "Атлетико" поспорят за Льоренте

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"Наполи" и "Атлетико" поспорят за Льоренте

"Интер" и "Атлетико" интересуются форвардом "Наполи" Фернандо Льоренте. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, помимо этих клубов, в игроке также заинтересованы "Дженоа" и "Беневенто".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Серии А 35-летний футболист еще не выходил на поле.

В "Наполи" Льоренте перешел из "Тоттенхэма" в 2019 году на правах свободного агента.

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