"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
Представляем результаты первых игр 1/16 финала Лиги Европы.
"Мальме" - "Челси" 1:2
Голы: Баркли, 30 - 0:1, Жиру, 58 - 0:2, Кристиансен, 80 - 1:2
"Мальме": Далин, Бенгтссон, Сафари, Виннхейм, Нильсен, Траустасон (Левицки, 70), Рикс, Кристиансен (Галль, 82), Баширу, Антонссон (Страндберг, 70), Розенберг.
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо (Канте, 74), Виллиан (Азар, 71), Ковачич, Педро (Хадсон-Одои, 84), Жиру.
"Спортинг" - "Вильярреал" 0:1
Гол: Педраса, 3 - 0:1
"Спортинг": Сален, Анде Пинту, Коатес, Бруну Гашпар (Ристовски, 27), Петрович (Вендел, 70), Акунья, Мигел Луиш, Рафинья, Бруну Фернандеш, Жоване Кабрал (Луис Феллипе, 69), Дост.
"Вильярреал": Фернандес, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Тригерос (Касерес, 63), Педраса, Чуквуэзе (Раба, 74), Хави Фуэго, Форнальс (Иборра, 80), Бакка.
Предупреждения: Акунья (6), Мигел Луиш (15), Рафинья (45), Фернандес (72).
Удаление: Акунья (76).
"Селтик" - "Валенсия" 0:2
Голы: Черышев, 42 - 0:1, Собрино, 49 - 0:2
"Селтик": Бэйн, Шимунович, Исагирре, Толян, Боята, Синклэйр (Веа, 59), Макгрегор, Кристи (Эдуар, 59), Браун, Берк, Форрест.
"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Пиччини (Гамейро, 78), Тони Лато, Солер, Васс, Кондогбиа, Парехо (Коклен, 46), Черышев (Гедеш, 64), Собрино.
"Цюрих" - "Наполи" 1:3
Голы: Инсинье, 11 - 0:1, Кальехон, 21 - 0:2, Зелиньски, 77 - 0:3, Кололи (пен), 83 - 1:3
"Цюрих": Брехер, Бангура, Макше, Харабадзе, Неф, Винтер (Сисей, 67), Крюэзю, Кололи, Домгени (Маркезано, 46), Унтерзее, Одей (Хелифи, 80).
"Наполи": Мерет, Максимович, Гулям (Луперто, 76), Малькюи, Кулибали, Зелиньски, Аллан (Диавара, 59), Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Уна, 68), Милик.
"Брюгге" - "Ред Булл" 2:1
Голы: Юнузович, 17 - 0:1, Денсвил, 64 - 1:1, Уэсли, 81 - 2:1
"Брюгге": Хорват, Мехеле, Денсвил, Колс (Диатта, 46), Ванакен, Амрабат (Пулен, 46), Ритс, Вормер, Бонавентуре, Уэсли, Схрейверс (Опенда, 79).
"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Понграчич, Шлагер (Мвепу, 76), Самассеку, Юнузович, Вольф, Гульбрандсен (Минамино, 85), Дабур.
"Виктория Пльзень" - "Динамо" Загреб 2:1
Голы: Ольмо, 41 - 0:1, Перница, 54 - 1:1, Перница, 83 - 2:1
"Виктория Пльзень": Козачик, Перница, Гавел, Губник, Коваржик, Грошовски, Экпай (Петржела, 70), Чермак (Прохазка, 46), Горшава, Нганду-Каямба, Богель (Хоры, 81).
"Динамо Загреб": Ливакович, Леовац, Стоянович, Дилавер, Теофиль-Катрин, Гояк, Адеми, Ольмо, Шитум (Моро, 64), Петкович, Оршич (Атьемвен, 76).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3