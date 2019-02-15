"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

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"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

Представляем результаты первых игр 1/16 финала Лиги Европы.

"Мальме" - "Челси" 1:2

Голы: Баркли, 30 - 0:1, Жиру, 58 - 0:2, Кристиансен, 80 - 1:2

"Мальме": Далин, Бенгтссон, Сафари, Виннхейм, Нильсен, Траустасон (Левицки, 70), Рикс, Кристиансен (Галль, 82), Баширу, Антонссон (Страндберг, 70), Розенберг.

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо (Канте, 74), Виллиан (Азар, 71), Ковачич, Педро (Хадсон-Одои, 84), Жиру.   


"Спортинг" - "Вильярреал" 0:1

Гол: Педраса, 3 - 0:1

"Спортинг": Сален, Анде Пинту, Коатес, Бруну Гашпар (Ристовски, 27), Петрович (Вендел, 70), Акунья, Мигел Луиш, Рафинья, Бруну Фернандеш, Жоване Кабрал (Луис Феллипе, 69), Дост.

"Вильярреал": Фернандес, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Тригерос (Касерес, 63), Педраса, Чуквуэзе (Раба, 74), Хави Фуэго, Форнальс (Иборра, 80), Бакка.

Предупреждения: Акунья (6), Мигел Луиш (15), Рафинья (45), Фернандес (72).

Удаление: Акунья (76).    


"Селтик" - "Валенсия" 0:2

Голы: Черышев, 42 - 0:1, Собрино, 49 - 0:2

"Селтик": Бэйн, Шимунович, Исагирре, Толян, Боята, Синклэйр (Веа, 59), Макгрегор, Кристи (Эдуар, 59), Браун, Берк, Форрест.

"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Пиччини (Гамейро, 78), Тони Лато, Солер, Васс, Кондогбиа, Парехо (Коклен, 46), Черышев (Гедеш, 64), Собрино.


"Цюрих" - "Наполи" 1:3

Голы: Инсинье, 11 - 0:1, Кальехон, 21 - 0:2, Зелиньски, 77 - 0:3, Кололи (пен), 83 - 1:3

"Цюрих": Брехер, Бангура, Макше, Харабадзе, Неф, Винтер (Сисей, 67), Крюэзю, Кололи, Домгени (Маркезано, 46), Унтерзее, Одей (Хелифи, 80).

"Наполи": Мерет, Максимович, Гулям (Луперто, 76), Малькюи, Кулибали, Зелиньски, Аллан (Диавара, 59), Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Уна, 68), Милик.


"Брюгге" - "Ред Булл" 2:1

Голы: Юнузович, 17 - 0:1, Денсвил, 64 - 1:1, Уэсли, 81 - 2:1

"Брюгге": Хорват, Мехеле, Денсвил, Колс (Диатта, 46), Ванакен, Амрабат (Пулен, 46), Ритс, Вормер, Бонавентуре, Уэсли, Схрейверс (Опенда, 79).

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Понграчич, Шлагер (Мвепу, 76), Самассеку, Юнузович, Вольф, Гульбрандсен (Минамино, 85), Дабур.


"Виктория Пльзень" - "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Ольмо, 41 - 0:1, Перница, 54 - 1:1, Перница, 83 - 2:1

"Виктория Пльзень": Козачик, Перница, Гавел, Губник, Коваржик, Грошовски, Экпай (Петржела, 70), Чермак (Прохазка, 46), Горшава, Нганду-Каямба, Богель (Хоры, 81).

"Динамо Загреб": Ливакович, Леовац, Стоянович, Дилавер, Теофиль-Катрин, Гояк, Адеми, Ольмо, Шитум (Моро, 64), Петкович, Оршич (Атьемвен, 76).

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