"Наполи" и Гаттузо согласовали условия нового контракта

"Наполи" в ближайшее время продлит соглашение с наставником Дженнаро Гаттузо.

Как утверждает журналист Николо Скира, стороны согласовали контракт до 2023 года, по которому тренер будет получать 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Также контракты будут продлены со всем тренерским штабом Гаттузо.

После 6 туров "Наполи" идет в Серии А на третьем месте. При этому у неаполитанцев есть игра в запасе.

Напомним, что Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Италии.

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