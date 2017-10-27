"Наполи" и Гулам не могут согласовать условия нового контракта

"Наполи" не удается договориться с защитником Фаузи Гуламом о продлении контракта.

Как сообщает Football Italia, стороны не могут уладить финансовую сторону. Игрок требует зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год, а клуб не собирается платить такую сумму.

Действующий контракт Гулама с клубом действует до лета 2018 года.

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