"Наполи" и "Интер" могут обменяться нападающими

"Наполи" и "Интер" во время летнего трансферного окна могут совершить громкий обмен футболистами, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы отпустить в Милан своего капитана Лоренцо Инсинье, однако взамен хотят заполучить Мауро Икарди.

Сделка имеет неплохие шансы осуществиться, поскольку новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте не рассчитывает на аргентинца.

На Икарди также претендуют "Рома" и "Ювентус". Сам игрок не горит желанием покидать "Интер".

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